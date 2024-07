TRE-PB utiliza ferramenta para identificar conteúdos gerados por Inteligência Artificial Alunos da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) criaram um sistema capaz de auxiliar na identificação de conteúdos produzidos por... Portal Correio|Do R7 29/07/2024 - 10h13 (Atualizado em 29/07/2024 - 10h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-