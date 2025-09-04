Trecho da Avenida Tancredo Neves será interditado a partir desta sexta-feira (5); saiba o motivo A partir desta sexta-feira (5) a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) vai interditar um trecho da Avenida Tancredo Neves... Portal Correio|Do R7 04/09/2025 - 18h57 (Atualizado em 04/09/2025 - 18h57 ) twitter

WhatsApp Image 2025-09-04 at 08.20.18.jpeg Portal Correio

A partir desta sexta-feira (5) a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa) vai interditar um trecho da Avenida Tancredo Neves, em João Pessoa, entre a Líder Veículos e a LDF Material de Construção. O bloqueio será feito até o dia 6 de outubro. As intervenções fazem parte das obras da nova Estação Elevatória de Esgotos Usina II e de seu respectivo emissário. De acordo com a companhia, o serviço tem como objetivo a execução da interligação das tubulações do emissário de recalque, implantado por meio do Método Não Destrutivo (MND), tecnologia que minimiza os impactos à superfície durante a instalação de redes subterrâneas. ###IMG-1### A intervenção faz parte de um conjunto de ações estruturantes voltadas para a ampliação e modernização do sistema de esgotamento sanitário da Capital. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Trecho da Avenida Tancredo Neves será interditado a partir desta sexta-feira (5); saiba o motivo apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.