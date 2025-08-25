Trecho da BR-230 será interditado para construção de viaduto nesta terça (26) Um trecho da BR-230 que liga João Pessoa a Cabedelo terá interdições parciais no km 11 nesta terça-feira (26). A medida acontecerá...

Um trecho da BR-230 que liga João Pessoa a Cabedelo terá interdições parciais no km 11 nesta terça-feira (26). A medida acontecerá devido ao transporte de vigas de concreto que serão usadas na construção do viaduto no km 12,94, próximo à Toyota e ao Mix Matheus.

O bloqueio será realizado entre 9h e 16h no sentido Cabedelo – João Pessoa durante a passagem das vigas. Cada interdição deve durar cerca de cinco minutos.

Segundo o DNIT, a previsão é que a operação seja concluída em até quatro dias.

