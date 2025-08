Três cidades paraibanas definem bancas organizadoras para concursos públicos As prefeituras de Mataraca, Boa Vista e Monteiro, no estado da Paraíba, avançaram nos preparativos para a realização de concursos públicos...

Concurso (Foto: Agência Brasil)

As prefeituras de Mataraca, Boa Vista e Monteiro, no estado da Paraíba, avançaram nos preparativos para a realização de concursos públicos, com a definição das bancas organizadoras responsáveis pela condução dos certames. Ao todo, quatro concursos estão previstos: três municipais (em Mataraca, Boa Vista e Monteiro) e um voltado à Câmara Municipal de Boa Vista.

Em Mataraca, no Litoral Norte do estado, o prefeito Eymard Pedrosa anunciou, no último dia 17, a escolha da Comissão Permanente de Concursos (CPCON), vinculada à Universidade Estadual da Paraíba (UEPB), como organizadora do concurso municipal. A expectativa é que o edital seja lançado nos próximos 90 dias. A homologação está prevista até o fim de 2025, com nomeações a partir de 2026. O número de vagas ainda será definido após um levantamento das necessidades junto às secretarias municipais. Eymard também estuda oferecer curso preparatório gratuito para moradores da cidade, como forma de fortalecer a participação local no certame.

Já no município de Boa Vista, localizado no Cariri paraibano, a banca escolhida para os concursos da prefeitura e da câmara municipal foi a Ápice Consultoria. Apesar da definição da organizadora, ainda não há uma data estabelecida para a publicação dos editais. O Ministério Público da Paraíba (MPPB), por meio da Promotoria de Justiça de Sumé, recomendou que o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Cariri Ocidental (Cisco) evite contratações irregulares e realize concurso público em até 60 dias, o que pode acelerar os trâmites administrativos.

Por fim, a cidade de Monteiro, também no Cariri, confirmou que o concurso da prefeitura será organizado pela Associação de Ensino Superior Santa Terezinha. A administração municipal ainda não divulgou detalhes como cargos disponíveis, quantidade de vagas e cronograma do processo seletivo.

