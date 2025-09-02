Tribunal de Justiça muda decisão de juiz e favorece Ruy Carneiro: “Próximo passo é a absolvição” O Tribunal de Justiça da Paraíba mudou completamente, nesta terça-feira (2), em favor do deputado federal Ruy Carneiro, a decisão anterior... Portal Correio|Do R7 02/09/2025 - 14h17 (Atualizado em 02/09/2025 - 14h17 ) twitter

O Tribunal de Justiça da Paraíba mudou completamente, nesta terça-feira (2), em favor do deputado federal Ruy Carneiro, a decisão anterior que havia condenado o parlamentar na primeira instância. Em reunião, os desembargadores membros da Câmara Criminal do TJPB foram unânimes em modificar as três decisões anteriores, inclusive extinguindo de imediato uma delas. De acordo com os magistrados, parte das solicitações apresentadas pela defesa do parlamentar foram aceitas e permitiram reformas profundas no julgamento anterior, com extinção e redução significativa das penas previstas. Confiantes na absolvição plena, inclusive porque um processo semelhante já havia sido anulado pelo próprio Tribunal de Justiça em 2020, os advogados afirmam que vão recorrer, via embargos de declaração, dos pontos que representam questões relevantes de omissão, contradição e obscuridade do processo. Os advogados de Ruy Carneiro consideram que na próxima oportunidade, haverá um reconhecimento integral do direto apresentado pelo deputado federal. "O próximo passo neste processo, estamos confiantes nisso, é a absolvição", diz Ruy.