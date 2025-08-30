Trio acusado de tráfico é preso com arma e drogas, no Sertão
Uma mulher e dois homens foram presos na noite de sexta, no município de Uiraúna, Sertão da Paraíba. O trio é acusado de gerir um ponto de tráfico de drogas em um bar da cidade. Com eles, a polícia tambem encontrou cocaína e crack, munições calibre 9 milímetros, uma espingarda calibre 12, um simulacro de arma de fogo, balança de precisão, embalagens plásticas e dinheiro em espécie. De acordo com a Polícia Militar, o trio estava em uma casa de apoio ao estabelecimento, e tentaram fugir, mas foram impedidos por agentes do Esquadrão do Regimento de Operações Táticas com Apoio de Motocicletas (Rotam). Os suspeitos e todo o material apreendido foram encaminhados para a delegacia, para os devidos procedimentos. De acordo com o Rotam, dos presos, dois deles já tinham antecedentes por crimes como homicídio e porte ilegal de arma de fogo. O post Trio acusado de tráfico é preso com arma e drogas, no Sertão apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
