Trio é preso acusado de aplicar golpes em negociações de veículos em João Pessoa

(Foto: Divulgação/ PCPB)

Três pessoas, um casal e um homem, foram presas na manhã desta segunda-feira (25), em João Pessoa, durante uma operação da Polícia Civil que combate um esquema milionário de golpes por meio da negociação de veículos.

As investigações apontam que os suspeitos atuavam principalmente por meio de uma empresa de automóveis, localizada no bairro da Torre, onde aplicavam diversas fraudes durante as negociações. Os golpes já causaram prejuízos a mais de 30 vítimas, ultrapassando o montante de R$ 10 milhões.

De acordo com a polícia, durante a operação, um dos maiores estelionatários da Paraíba foi preso junto com a esposa no município de Maria Farinha (PE). Já o terceiro indivíduo foi preso em Rio Tinto, Litoral Norte da Paraíba.

