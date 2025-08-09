Trio é preso com 10kg de drogas em Campina Grande Dois homens e uma mulher, na faixa dos 20 anos, foram presos em Campina Grande com 10 kg de drogas. Eles estavam em um carro, quando...

(Foto: Divulgação/PM)

Dois homens e uma mulher, na faixa dos 20 anos, foram presos em Campina Grande com 10 kg de drogas. Eles estavam em um carro, quando foram abordados pela polícia no bairro Três Irmãs.

No veículo, os policiais encontraram 10 tabletes com substâncias semelhante à maconha. Toda a ocorrência foi encaminhada para delegacia para devida autuação.

