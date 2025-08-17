Trump diz que fez ‘grandes avanços’ com a Rússia, mas sem dar detalhes O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (17) em uma rede social que fez grande progresso na negociação com... Portal Correio|Do R7 17/08/2025 - 12h17 (Atualizado em 17/08/2025 - 12h17 ) twitter

Donald Trump, presidente dos EUA. (Foto: Reprodução X/The White House) O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse neste domingo (17) em uma rede social que fez grande progresso na negociação com a Rússia. Ele media um acordo de paz para a guerra na Ucrânia. "Grandes avanços com a Rússia. Fiquem ligados", escreveu Trump. Está marcada para esta segunda-feira (18) uma reunião do presidente americano com o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, e líderes europeus nos Estados Unidos. Rubio disse que Rússia e Ucrânia devem fazer concessões. O secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse que foram pedidas concessões, mas não detalhou quais. Ele argumentou que não ajudaria expor as propostas e que as negociações só funcionam em privado. Rússia teria concordado em ceder cinco regiões, segundo o enviado especial. Steve Witkoff deu a declaração à CNN, aparentemente se referindo a Donetsk, Luhansk, Kherson, Zaporizhzhia e Crimeia. Trump incentivou Ucrânia a ceder territórios. O presidente russo, Vladimir Putin, sugeriu de terminar a guerra se obtiver dois territórios que eles ocupam atualmente na Ucrânia – Donetsk e Lugansk, na parte leste. A proposta foi apresentada no encontro do russo com Trump, no Alasca. Presidente americano respalda duas propostas russas. A primeira é tomar o controle total de dois oblasts (regiões administrativas) ucranianas e, depois, congelar a linha de frente em outras áreas que Moscou controla apenas parcialmente. Cúpula terminou sem acordo A reunião no Alasca terminou após cerca de três horas sem acordo de cessar-fogo para a guerra na Ucrânia. "Nada foi fechado", anunciou o republicano ao lado do russo, em entrevista à imprensa. O encontro visava negociar um acordo de cessar-fogo. Zelenski não foi convidado para as conversas. Trump definiu o encontro como "muito produtivo em várias formas" e com progressos, apesar do resultado. O republicano afirmou que há "uma boa chance" de chegar a um acordo e relembrou que milhares de pessoas estão sendo mortas na Ucrânia. Os presidentes trocaram elogios.