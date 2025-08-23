Turista é baleado após reagir a assalto em Manaíra; um dos suspeitos fugiu Na noite desta sexta-feira (22) um turista foi atingido por três disparos de arma de fogo após reagir a um assalto. O fato ocorreu...

(Foto: Divulgação/ PCPB)

Na noite desta sexta-feira (22) um turista foi atingido por três disparos de arma de fogo após reagir a um assalto. O fato ocorreu no bairro de Manaíra, na Grande João Pessoa. A Polícia segue investigando o caso.

De acordo com informações, a vítima teria sido abordada por um suspeito que estava acompanhado por um comparsa. Os envolvidos conseguiram pegar o cordão da pessoa.

No momento do assalto, um policial passava pelo lugar e conseguiu prender o suspeito, mas o segundo envolvido escapou. A Polícia segue investigando o caso. Quanto ao estado de saúde da vítima, ainda não há informações.

