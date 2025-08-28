TV 3.0 trará mais tecnologia e interatividade para o telespectador da Correio Com a assinatura do decreto que implementa a TV 3.0 no Brasil, se inicia uma nova era da integração entre a televisão aberta e a internet... Portal Correio|Do R7 28/08/2025 - 14h59 (Atualizado em 28/08/2025 - 14h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com a assinatura do decreto que implementa a TV 3.0 no Brasil, se inicia uma nova era da integração entre a televisão aberta e a internet. O telespectador terá a possibilidade de interagir com os conteúdos, além de poder ter uma nova experiência ao assistir à TV. A terceira geração da televisão vai proporcionar imagem em resolução 4K e som com qualidade de cinema. Os usuários também terão acesso à ferramentas de interatividade, como responder enquetes, escolher diferentes câmeras em reality shows ou jogos de futebol e até fazer compras de itens apresentados na tela. “É um momento muito importante para a TV aberta brasileira, que tem um conteúdo amplo e gratuito, e que está se inserido com a TV 3.0, um mundo de tecnologia, mais moderno e com mais interatividade. Para nós que fazemos o Sistema Correio há 72 anos na radiodifusão é um momento muito importante. Temos essa responsabilidade de ver o futuro com tecnologia”, destacou Beatriz Ribeiro, CEO do Sistema Correio. Outra novidade da TV 3.0 é a substituição da tradicional antena externa para outra que já estará embutida nos aparelhos televisivos mais modernos, como explica Alexandre Ferreira, gerente de engenharia do Sistema Correio. “Uma das grandes novidades da TV 3.0 é que as pessoas não precisarão mais instalar nos telhados de suas casas aquelas hastes com pontas em que você colocaria a antena, porque os novos aparelhos de TV que serão disponibilizados no mercado já virão com a antena interna. Para ter acesso a essa nova tecnologia é essencial que você tenha uma TV nova”. A união entre tecnologia e interatividade irá aproximar cada vez mais o telespectador de quem produz os conteúdos. Na avaliação de Beatriz Ribeiro, esse será o maior ganho que a TV 3.0 trará, alinhando-se com a principal missão do Sistema Correio. “A TV serve para ajudar a sociedade e essa sempre foi a preocupação da TV Correio, de estar próxima à comunidade, de saber quais são as dores, quais são as suas necessidades e como podemos ajudar nessa situação. Agora, acho que vamos ter um ganho, teremos eles mais próximos a nós, acho que vai ser muito importante essa interação, ainda maior e mais ampla”, disse a CEO. A migração para a TV 3.0 acontecerá de forma gradual, iniciando pelas grandes capitais. A previsão do Ministério das Comunicações é que o novo sistema funcione em todo o Brasil até a próxima edição da Copa do Mundo da Fifa, em junho de 2026. O post TV 3.0 trará mais tecnologia e interatividade para o telespectador da Correio apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.