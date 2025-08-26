TV Correio marca presença no 12º Workshop de Tecnologia da RECORD com foco em inovação e conectividade A TV Correio esteve presente no 12º Workshop de Tecnologia da Record, realizado na última sexta-feira (22), em São Paulo. O evento,... Portal Correio|Do R7 26/08/2025 - 17h18 (Atualizado em 26/08/2025 - 17h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A TV Correio esteve presente no 12º Workshop de Tecnologia da Record, realizado na última sexta-feira (22), em São Paulo. O evento, que teve recorde de público, reuniu profissionais das áreas de engenharia, técnica e operações das afiliadas da RECORD, além de representantes do Ministério das Comunicações (MCom) e da Anatel. Organizado pelas diretorias de engenharia, operações e superintendência de rede, o encontro teve como foco a apresentação de tendências e inovações tecnológicas, com destaque para temas como DTV+, inteligência artificial, segurança da informação, segmentação de dados e as melhorias da plataforma RecordPlus . Um dos destaques foi a expectativa em torno da TV 3.0, cuja assinatura do decreto oficial ocorre amanhã, 27 de agosto. O secretário de radiodifusão do MCom, Wilson Wellisch, ressaltou tratar-se de “um momento histórico” e apontou que, já no início de 2026, a produção em massa de conversores deve permitir que esse novo padrão deixe de ser futuro e se torne realidade. “Trata-se de um marco na história da TV Correio estar presente em mais uma edição desse evento tão importante para o meio televisivo. Não há dúvidas que saímos daqui com um grande conhecimento adquirido e cheios de expectativas para inovar ainda mais e avançar junto a RECORD!”, comentou Beatriz Ribeiro, CEO do Sistema Correio. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post TV Correio marca presença no 12º Workshop de Tecnologia da RECORD com foco em inovação e conectividade apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.