UFPB abre seleção para Mestrado e Doutorado com 84 vagas para 2026; saiba como concorrer A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) lançou edital para seleção de candidatos às turmas de 2026 dos cursos de Mestrado e Doutorado... Portal Correio|Do R7 14/08/2025 - 11h57 (Atualizado em 14/08/2025 - 11h57 ) twitter

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB) lançou edital para seleção de candidatos às turmas de 2026 dos cursos de Mestrado e Doutorado em Educação, por meio do Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGE), vinculado ao Centro de Educação (CE). Ao todo, são ofertadas 84 vagas, sendo 41 para o Mestrado e 43 para o Doutorado. As oportunidades estão distribuídas em cinco linhas de pesquisa: Educação Popular; História da Educação; Políticas Educacionais; Processos de Ensino-Aprendizagem; e Estudos Culturais da Educação. O processo seletivo será realizado exclusivamente online, pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA). Metade das vagas será destinada ao sistema de cotas, conforme política de inclusão da universidade. A taxa de inscrição é de R$ 85,93 e deve ser paga no momento do registro. Candidatos que precisarem de atendimento especial devem informar a necessidade durante a inscrição, seguindo os prazos e exigências do edital. A seleção será composta por quatro etapas: análise do pré-projeto de pesquisa, prova escrita, análise e defesa do pré-projeto e avaliação curricular. A prova escrita terá duração de até três horas, enquanto a defesa do projeto terá 30 minutos. Os horários e locais das etapas serão divulgados no site oficial do PPGE. O post UFPB abre seleção para Mestrado e Doutorado com 84 vagas para 2026; saiba como concorrer apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.