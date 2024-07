UFPB oferece vagas para cursos de inglês, francês e espanhol; veja como se inscrever O Instituto de Estudos Linguísticos e Culturais (InELC) da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) vai abrir inscrições para até 450... Portal Correio|Do R7 31/07/2024 - 17h03 (Atualizado em 31/07/2024 - 17h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-