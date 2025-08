Universidade de Harvard oferece mais de 150 cursos online gratuitos; saiba como se inscrever A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, está disponibilizando mais de 150 cursos online gratuitos por meio da plataforma HarvardX... Portal Correio|Do R7 05/08/2025 - 00h17 (Atualizado em 05/08/2025 - 00h17 ) twitter

Harvard University/Instagram A Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, está disponibilizando mais de 150 cursos online gratuitos por meio da plataforma HarvardX, para quem deseja ampliar seus conhecimentos sem sair de casa. Ao todo, são 153 cursos gratuitos, que abrangem diferentes áreas do conhecimento com uma nova forma de aprendizado acessível. Além disso, a instituição também oferece 21 programas profissionais para diferentes disciplinas e fornecem certificados verificados. Esses, no entanto, exigem o pagamento de uma taxa de inscrição. CLIQUE E VEJA A LISTA COMPLETA DOS CURSOS Áreas de estudo Os cursos abrangem diversos campos do conhecimento. Entre as áreas mais procuradas estão: Arte e Design

Ciência

Ciências da Computação

Ciência de Dados

Ciências Sociais

Educação e Ensino

Humanidades

Matemática

Negócios

Programação

Saúde e Medicina Como se inscrever Para participar, é preciso criar uma conta gratuita na HarvardX ou em plataformas parceiras como a edX, onde os mesmos cursos estão disponíveis. Depois disso, basta escolher o curso de interesse e se inscrever. Cada curso possui datas específicas de início e encerramento, por isso é necessário ficar atento ao cronograma. Por exemplo, se você se matricular em uma disciplina com início marcado para 29 de abril, só poderá acessá-la a partir dessa data. Após o prazo de encerramento, a turma é arquivada. Mesmo arquivado, o curso continua disponível para consulta e você poderá rever as videoaulas e os materiais de leitura, porém, algumas funcionalidades serão desativadas, como: Realização de exercícios avaliativos

Acesso a professores ou tutores

Abertura de links para tarefas e fóruns

Certificado é opcional Na modalidade gratuita, não há emissão de certificado. No entanto, quem desejar obter um certificado oficial da HarvardX pode pagar uma taxa, geralmente em torno de 199 dólares (valor estimado em cerca de R$ 1.098,54 na cotação de julho de 2025). A proposta é uma excelente oportunidade gratuita, com acesso a conteúdos preparados por professores de Harvard, os mesmos que ministram aulas presenciais na universidade.