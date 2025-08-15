Vanguart se apresenta em João Pessoa neste domingo, no Espaço Cultural A banda Vanguart está prestes a reencontrar o público paraibano em uma noite intimista e emocionante. Neste domingo (17), o grupo sobe...

A banda Vanguart está prestes a reencontrar o público paraibano em uma noite intimista e emocionante. Neste domingo (17), o grupo sobe ao palco da Sala Concerto Maestro José Siqueira, a partir das 19h, para apresentar o espetáculo “Dois Cantos”, parte da turnê comemorativa de 20 anos de carreira.

O formato do show aproxima ainda mais a banda de seus fãs. Os artistas se revezam entre voz e instrumentos como violão, bandolim, trompete, gaita e piano, em arranjos delicados que destacam a essência das composições. No repertório, canções marcantes como Semáforo, Oceano Rubi, Meu Sol e Demorou pra Ser ganham novas versões, prometendo momentos de pura conexão e emoção.

Os ingressos estão disponíveis no Instagram @acenaprodu e também pelo Sympla.

