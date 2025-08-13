Varejo da Paraíba tem 2º maior crescimento do país, aponta IBGE O varejo da Paraíba registrou, no primeiro semestre deste ano, o segundo maior crescimento do Brasil. De acordo com a Pesquisa Mensal... Portal Correio|Do R7 13/08/2025 - 16h18 (Atualizado em 13/08/2025 - 16h18 ) twitter

O varejo da Paraíba registrou, no primeiro semestre deste ano, o segundo maior crescimento do Brasil. De acordo com a Pesquisa Mensal de Comércio (PMC), divulgada nesta quarta-feira (13) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as vendas no Estado cresceram cerca de 6,2% entre janeiro e junho em relação ao mesmo período de 2024. O dado deixa a Paraíba ao lado de Amapá (7,8%) e Santa Catarina (6,2%) como os Estados com maiores taxas de expansão. O resultado é três vezes superior à média nacional, que ficou em 1,8%. Na comparação de junho deste ano com o mesmo mês de 2024, o Estado apresentou a terceira maior alta do país (3,6%), contra apenas 0,3% de média nacional. Comércio ampliado No setor que inclui veículos, motos, peças, material de construção e atacado de alimentos, bebidas e fumo a Paraíba também ficou com a segunda maior taxa de expansão no semestre (6%), enquanto o país cresceu apenas 0,5%. Emprego Para o gerente da pesquisa no IBGE, Cristiano Santos, o bom desempenho está ligado à melhoria no mercado de trabalho “é o crescimento e melhora do mercado de trabalho com mais ocupação, mais renda e avanço da massa salarial. Isso ajuda no poder de compra”, destacou. Economia estadual O secretário estadual da Fazenda, Marialvo Laureano, afirmou que, mesmo com juros altos e cenário macroeconômico desafiador, a Paraíba se mantém em destaque por fatores internos “mesmo em um cenário macroeconômico mais desafiante com taxas de juros mais altas e que tendem afetar setores mais sensíveis à crise de crédito, como é o caso do varejo, a Paraíba continua se destacando nacionalmente no indicador mais pelos aspectos internos que nacionais ou internacionais, pois um temos um Estado equilibrado em suas contas públicas e que mantém investimentos públicos com recursos próprios crescentes a cada ano”, disse. Consumo e empregos em alta Segundo o secretário, dois indicadores vêm sustentando o avanço do varejo: geração de empregos e consumo das famílias. No primeiro semestre, o Estado criou mais de 9 mil empregos formais, segundo o Caged 35,73% a mais que no mesmo período de 2024. Em seis anos e meio, foram gerados mais de 1,2 milhão de empregos e um saldo de 122 mil postos. O consumo das famílias paraibanas deve alcançar R$ 111,7 bilhões este ano, alta de 9,3% sobre 2024, conforme o IPC Maps. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou assine o canal do Portal Correio no WhatsApp O post Varejo da Paraíba tem 2º maior crescimento do país, aponta IBGE apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.