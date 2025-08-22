Veja como está ficando a nova sede da Câmara de João Pessoa Prevista para ser entregue até o final deste ano, as obras da nova sede da Câmara Municipal de João Pessoa estão em ritmo avançado.... Portal Correio|Do R7 22/08/2025 - 15h58 (Atualizado em 22/08/2025 - 15h58 ) twitter

Prevista para ser entregue até o final deste ano, as obras da nova sede da Câmara Municipal de João Pessoa estão em ritmo avançado. Por isso, o Portal Correio esteve no local e conferiu como está ficando a contrução; Confira as fotos: Novo prédio O projeto contempla a construção de um prédio com 32 gabinetes, prevendo a expansão futura, demandada pelo crescimento da cidade e deverá ser concluído até o final deste ano. A nova edificação vai preservar e reedificar as ruínas existentes no terreno, que fica localizado em frente à sede atual. O novo prédio está sendo construído com tecnologia steel frame (estrutura metálica), o que tornará a execução da obra mais rápida. Terá quatro pavimentos, um novo plenário e auditório. A estrutura também vai atender aos princípios da sustentabilidade, com captação de água da chuva, energia solar, bicicletário e programa de papel zero. O investimento toal da obra é de R$ 19.889.930,05.