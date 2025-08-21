Logo R7.com
Veja lista de cidades paraibanas contempladas com Unidades Odontológicas Móveis

A Paraíba vai receber, nos próximos dias, 12 Unidades Odontológicas Móveis (UOMs). As unidades integram o Novo PAC Saúde e vão beneficiar municípios em áreas de difícil acesso, ampliando o atendimento odontológico para populações rurais, quilombolas, indígenas, assentadas e outras comunidades vulneráveis.

Ao todo, na região Nordeste, são 207 unidades previstas, com investimento de R$ 78,65 milhões. Cada unidade tem o potencial de atender cerca de 3,5 mil pessoas.
 

Confira abaixo os municípios paraibanos contemplados:

  • Aroeiras
  • Capim
  • Cubati
  • Damião
  • Fagundes
  • Marcação
  • Mogeiro
  • Natuba
  • Pombal
  • Salgadinho
  • São Miguel de Taipu
  • Sumé

Segunda fase

Em todo o país, a entrega contempla 400 unidades nesta primeira fase, com investimento de R$ 152 milhões e benefícios para 1,4 milhão de pessoas. A segunda fase do programa, prevista para conclusão em dezembro de 2025, entregará outras 400 unidades. O Ministério da Saúde estima que a entrega das 800 unidades alcance 2,8 milhões de brasileiros.

