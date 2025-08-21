Veja lista de cidades paraibanas contempladas com Unidades Odontológicas Móveis A Paraíba vai receber, nos próximos dias, 12 Unidades Odontológicas Móveis (UOMs). As unidades integram o Novo PAC Saúde e vão beneficiar... Portal Correio|Do R7 21/08/2025 - 16h01 (Atualizado em 21/08/2025 - 16h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Paraíba vai receber, nos próximos dias, 12 Unidades Odontológicas Móveis (UOMs). As unidades integram o Novo PAC Saúde e vão beneficiar municípios em áreas de difícil acesso, ampliando o atendimento odontológico para populações rurais, quilombolas, indígenas, assentadas e outras comunidades vulneráveis. Ao todo, na região Nordeste, são 207 unidades previstas, com investimento de R$ 78,65 milhões. Cada unidade tem o potencial de atender cerca de 3,5 mil pessoas.

Confira abaixo os municípios paraibanos contemplados: Aroeiras

Capim

Cubati

Damião

Fagundes

Marcação

Mogeiro

Natuba

Pombal

Salgadinho

São Miguel de Taipu

Sumé Segunda fase Em todo o país, a entrega contempla 400 unidades nesta primeira fase, com investimento de R$ 152 milhões e benefícios para 1,4 milhão de pessoas. A segunda fase do programa, prevista para conclusão em dezembro de 2025, entregará outras 400 unidades. O Ministério da Saúde estima que a entrega das 800 unidades alcance 2,8 milhões de brasileiros. O post Veja lista de cidades paraibanas contempladas com Unidades Odontológicas Móveis apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.