Veja onde encontrar gás de cozinha mais barato, em João Pessoa
O Procon Estadual visitou 22 estabalecimentos para verificar os preços do gás de cozinha, em João Pessoa. A coleta de dados foi realizada...
O Procon Estadual visitou 22 estabalecimentos para verificar os preços do gás de cozinha, em João Pessoa. A coleta de dados foi realizada nesta quinta-feira (7). De acordo com a pesquisa, no pagamento à vista, o menor preço do botijão de 13 kg Já no pagamento à prazo, o menor preço encontrado foi de R$ 105,00 (ADM Gás – Alto do Mateus / Alex Gás – Cruz das Armas / Inter Gás – Cuiá), e o maior preço por R$ 120,00 (Tambiá, Pedro Gondim, Castelo Branco e Ernesto Geisel), uma diferença de R$ 15,00 e variação de 14,29%. Na média de preço, o pagamento à vista foi de R$ 108,29 e no Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Veja onde encontrar gás de cozinha mais barato, em João Pessoa apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
pode ser encontrado a R$ 100,00 (ADM Gás – Alto do Mateus / Alex Gás – Cruz das Armas), e o maior a R$ 120,00 (Pedro Gondim), uma diferença de R$ 120,00 e uma variação de 20,00%.
pagamento à prazo foi de R$ 112,36.
