Veja onde encontrar gás de cozinha mais barato, em João Pessoa O Procon Estadual visitou 22 estabalecimentos para verificar os preços do gás de cozinha, em João Pessoa. A coleta de dados foi realizada... Portal Correio|Do R7 07/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 07/08/2025 - 18h38 )

(Foto: Marcello Casal/Agência Brasil) O Procon Estadual visitou 22 estabalecimentos para verificar os preços do gás de cozinha, em João Pessoa. A coleta de dados foi realizada nesta quinta-feira (7). De acordo com a pesquisa, no pagamento à vista, o menor preço do botijão de 13 kg

pode ser encontrado a R$ 100,00 (ADM Gás – Alto do Mateus / Alex Gás – Cruz das Armas), e o maior a R$ 120,00 (Pedro Gondim), uma diferença de R$ 120,00 e uma variação de 20,00%. Já no pagamento à prazo, o menor preço encontrado foi de R$ 105,00 (ADM Gás – Alto do Mateus / Alex Gás – Cruz das Armas / Inter Gás – Cuiá), e o maior preço por R$ 120,00 (Tambiá, Pedro Gondim, Castelo Branco e Ernesto Geisel), uma diferença de R$ 15,00 e variação de 14,29%. Na média de preço, o pagamento à vista foi de R$ 108,29 e no

pagamento à prazo foi de R$ 112,36.