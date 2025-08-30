Veja programação dos desfiles cívicos-militares em alusão ao 7 de setembro, em João Pessoa
Programação completa
Neste domingo (31) começam os desfiles cívicos nos bairros de João Pessoa em alusão ao Dia da Independência do Brasil. A abertura será às 8h, na Avenida Josefa Taveira, no bairro de Mangabeira.
Serão mais de 20 bandas marciais da Rede Municipal de Ensino puxando, além das próprias escolas da rede, o Bombeiro Civil, Grupo de Escoteiros, escolas privadas, escolas estaduais, ONGs, Associações, entre outras.
A primeira apresentação será da Polícia Militar, seguida do Colégio da Polícia Militar da Paraíba, e em seguida o Bombeiro Civil, que será acompanhada pela Banda Marcial da Escola Municipal Santos Dumont.
O encerramento do primeiro dia de desfile será feito pela Banda Marcial Sênior da Secretaria de Educação e Cultura de João Pessoa que é formada por professores e ex-alunos da Rede Municipal.
Sábado (06/09)
Bairro Ilha do Bispo – em frente do terminal de ônibus 602, Avenida Redenção.
Hora: 14h às 17h
Sábado (13/09)
Bairro José Américo – Avenida Hilton Souto Maior.
Hora: 14h às 17h
Domingo (14/09)
Bairro Valentina de Figueiredo – Campo da Marquise (início da rua Avenida dos Santos)
Hora: 8h às 12h
Sábado (20/09)
Bairro Funcionários II – Rua Desembargador João Santa Cruz de Oliveira
Hora: 8h às 12h
Domingo (21/09)
Bairro das Indústrias – Avenida Cidade de Cajazeiras
Hora: 8h às 12h
