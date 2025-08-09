Veja quais trechos de praias estão impróprios para banho na Paraíba neste fim de semana Quatro trechos de praias do Litoral da Paraíba estão impróprios para banho neste fim de semana. De acordo com o relatório da balneabilidade...

Quatro trechos de praias do Litoral da Paraíba estão impróprios para banho neste fim de semana.

De acordo com o relatório da balneabilidade divulgado pela Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema), os banhistas devem evitar as seguintes praias:

João Pessoa

Praia de Jacarapé (ao final da Rua Manoel Cândido Soares)

Praia do Arraial (em frente à desembocadura)

Pitimbu

Praia de Pitimbu (ao final da Rua da Paz)

Praia do Maceió (em frente à desembocadura do riacho do Engenho Velho)

A análise da Sudema foi feita entre os dias 6 e 7 de agosto em praias das cidades de João Pessoa, Pitimbu, Mataraca, Baía da Traição, Conde, Lucena, Cabedelo e Rio Tinto.

