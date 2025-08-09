Veja quais trechos de praias estão impróprios para banho na Paraíba neste fim de semana
Quatro trechos de praias do Litoral da Paraíba estão impróprios para banho neste fim de semana. De acordo com o relatório da balneabilidade divulgado pela Superintendência de Administração do Meio Ambiente (Sudema), os banhistas devem evitar as seguintes praias: João Pessoa Pitimbu A análise da Sudema foi feita entre os dias 6 e 7 de agosto em praias das cidades de João Pessoa, Pitimbu, Mataraca, Baía da Traição, Conde, Lucena, Cabedelo e Rio Tinto. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Veja quais trechos de praias estão impróprios para banho na Paraíba neste fim de semana apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
