Veneziano critica indecisão de Romero e dá conselho a Bruno Cunha Lima: “Eu não esperava” Neste fim de semana, o deputado federal Romero Rodrigues (Podemos) se reuniu com aliados políticos onde a pauta não poderia ser outra... Portal Correio|Do R7 22/07/2024 - 15h33 (Atualizado em 22/07/2024 - 15h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-