Vereador de João Pessoa sofre atentado; carro foi atingido por nove tiros

Carro do vereador Guga Moov Jampa foi atingindo por nove tiros (Imagem: Reprodução)

O vereador Guguinha Moov Jampa foi alvo de um atentado a tiros na noite de domingo (17), na BR-230, em João Pessoa. O parlamentar foi abordado por dois suspeitos em uma moto, que dispararam cerca de nove tiros contra o veículo.

Após o ataque, o vereador se dirigiu à Cidade da Polícia, prestou depoimento e entregou o carro para a perícia. “Foi muito rápido, não consigo me lembrar de muita coisa. Eu escutei o primeiro tiro e já me abaixei no volante, e depois teve mais tiros, então eu só acelerei, botei o carro por cima da moto e só fiz acelerar”, afirmou o parlamentar.

Em nota, a Câmara Municipal de João Pessoa informou que o presidente da Casa, Dinho Dowsley, pediu diretamente ao governador João Azevêdo para que seja feita uma ampla investigação sobre o atentado. Ele também solicitou que o caso seja apurado com a máxima urgência e que os responsáveis sejam devidamente punidos.

O delegado Felipe Paiva, que conduz as investigações iniciais, afirmou que a princípio o caso será conduzido pela Delegacia de Homicídios, para em seguida ser direcionado para a delegacia competente.

