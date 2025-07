VÍDEO: Repórter do Sistema Correio tem casa furtada em Campina Grande O jornalista Hiran Barbosa, da Rádio Correio 98 FM de Campina Grande, teve uma escada furtada de sua casa, no bairro José Pinheiro,...

(Reprodução/imagens de câmera de segurança)

O jornalista Hiran Barbosa, da Rádio Correio 98 FM de Campina Grande, teve uma escada furtada de sua casa, no bairro José Pinheiro, na manhã desta quarta-feira (30).

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que um homem se aproxima do portão da casa do jornalista, que estava a trabalho no momento do crime. Em seguida, ele já aparece levando a escada.

Hiran afirmou que casas vizinhas também já foram alvos de furtos e que não irá registrar boletim de ocorrência sobre o caso.

