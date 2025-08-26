VII Congresso Paraibano de Direito Tributário acontece nos dias 28 e 29 de agosto em Campina Grande

Campina Grande será palco de um dos mais importantes eventos jurídicos da região: o VII Congresso Paraibano de Direito Tributário, que acontece nos dias 28 e 29 de agosto de 2025, no Garden Hotel. Com apoio institucional da Federação das Associações de Municípios da Paraíba (Famup), o encontro promete reunir especialistas renomados do cenário nacional para debater os novos desafios e avanços no campo do direito tributário e empresarial.



O congresso terá palestras e painéis conduzidos por profissionais com ampla experiência em suas áreas, que irão compartilhar conhecimentos e insights sobre temas fundamentais da atualidade, fomentando a discussão de soluções para um cenário econômico e jurídico em constante transformação. Além do conteúdo técnico, o evento é uma excelente oportunidade para networking e troca de experiências entre os participantes.



Público-alvo – O encontro é direcionado a profissionais de diferentes segmentos, como advogados, auditores, administradores, contadores, consultores, servidores públicos, integrantes de RH, profissionais de controles internos, gestores financeiros e tributários, além de estudantes e público em geral.



Inscrições – As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pelo link:

https://www.sympla.com.br/evento/vii-congresso-paraibano-de-direito-tributario/2766808

