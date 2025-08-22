Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Vila Paralímpica terá investimento de R$ 132 milhões, anuncia governador João Azevêdo

O post Vila Paralímpica terá investimento de R$ 132 milhões, anuncia governador João Azevêdo apareceu primeiro em Portal Correio -...

Portal Correio

Portal Correio|Do R7

O post Vila Paralímpica terá investimento de R$ 132 milhões, anuncia governador João Azevêdo apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.