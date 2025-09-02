Visto americano muda e fica mais caro a partir desta terça-feira (2); tire dúvidas
A partir desta terça-feira (2), entra em vigor uma das mudanças mais significativas dos últimos anos no processo de solicitação de...
A partir desta terça-feira (2), entra em vigor uma das mudanças mais significativas dos últimos anos no processo de solicitação de vistos para os Estados Unidos. O anúncio, feito oficialmente pelo Departamento de Estado americano, marca o fim das isenções amplas de entrevistas presenciais que vinham sendo aplicadas desde a pandemia. Até hoje, muitos solicitantes podiam renovar seus vistos sem a necessidade de comparecer ao consulado, especialmente menores de 14 anos, maiores de 79 anos ou pessoas que já haviam tido um visto válido recentemente. Esse processo, conhecido como “dropbox”, facilitava a vida de milhares de brasileiros. A partir de agora, essa facilidade praticamente desaparece. A regra é clara: a maioria dos solicitantes precisará comparecer pessoalmente para uma entrevista presencial — tanto quem pede o visto pela primeira vez quanto muitos casos de renovação. Nem todos serão afetados. Continuam válidas as dispensas para categorias específicas, como vistos diplomáticos, oficiais e de organizações internacionais. Também poderão ser beneficiados alguns solicitantes de visto de turismo (B1/B2), mas apenas se atenderem a critérios muito restritos: Ou seja, as exceções existem, mas são cada vez mais limitadas. Para a maioria dos brasileiros, a entrevista voltou a ser obrigatória. Essa mudança deve impactar diretamente milhares de pessoas que planejam estudar, trabalhar ou viajar para os Estados Unidos. A tendência é de: Para quem planeja viajar em 2025 ou 2026 — seja para férias, estudos ou até para acompanhar a Copa do Mundo 2026, que terá jogos nos EUA —, a recomendação é simples: antecipe o processo de visto. Deixar para a última hora pode significar perder viagens já programadas. Segundo o governo americano, a medida tem como objetivo reforçar a segurança, aumentar o controle sobre os processos e reduzir casos de fraude. Em um cenário global de maior circulação de pessoas e pressão migratória, os EUA voltam a adotar um modelo mais rigoroso, exigindo a presença física do solicitante para análise direta de cada caso. Receba todas as notícias do Portal Correio no grupo do WhatsApp ou Assine o Canal do Portal Correio no WhatsApp O post Visto americano muda e fica mais caro a partir desta terça-feira (2); tire dúvidas apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
