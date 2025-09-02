Visto americano muda e fica mais caro a partir desta terça-feira (2); tire dúvidas A partir desta terça-feira (2), entra em vigor uma das mudanças mais significativas dos últimos anos no processo de solicitação de... Portal Correio|Do R7 02/09/2025 - 10h17 (Atualizado em 02/09/2025 - 10h17 ) twitter

Estados Unidos (Imagem: Divulgação) A partir desta terça-feira (2), entra em vigor uma das mudanças mais significativas dos últimos anos no processo de solicitação de vistos para os Estados Unidos. O anúncio, feito oficialmente pelo Departamento de Estado americano, marca o fim das isenções amplas de entrevistas presenciais que vinham sendo aplicadas desde a pandemia. O que muda na prática? Até hoje, muitos solicitantes podiam renovar seus vistos sem a necessidade de comparecer ao consulado, especialmente menores de 14 anos, maiores de 79 anos ou pessoas que já haviam tido um visto válido recentemente. Esse processo, conhecido como “dropbox”, facilitava a vida de milhares de brasileiros. A partir de agora, essa facilidade praticamente desaparece. A regra é clara: a maioria dos solicitantes precisará comparecer pessoalmente para uma entrevista presencial — tanto quem pede o visto pela primeira vez quanto muitos casos de renovação. As exceções que permanecem Nem todos serão afetados. Continuam válidas as dispensas para categorias específicas, como vistos diplomáticos, oficiais e de organizações internacionais. Também poderão ser beneficiados alguns solicitantes de visto de turismo (B1/B2), mas apenas se atenderem a critérios muito restritos: O visto anterior deve ter expirado há menos de 12 meses ;

; A solicitação precisa ser feita no país de residência ;

; Não pode haver histórico de recusas. Ou seja, as exceções existem, mas são cada vez mais limitadas. Para a maioria dos brasileiros, a entrevista voltou a ser obrigatória. Impactos para os brasileiros Essa mudança deve impactar diretamente milhares de pessoas que planejam estudar, trabalhar ou viajar para os Estados Unidos. A tendência é de: Aumento nas filas de agendamento ;

; Prazos mais longos para entrevistas ;

Por que os EUA decidiram mudar agora? Segundo o governo americano, a medida tem como objetivo reforçar a segurança, aumentar o controle sobre os processos e reduzir casos de fraude. Em um cenário global de maior circulação de pessoas e pressão migratória, os EUA voltam a adotar um modelo mais rigoroso, exigindo a presença física do solicitante para análise direta de cada caso.