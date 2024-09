Vizinho é preso suspeito de abusar sexualmente criança de três anos em João Pessoa A Polícia Civil prendeu um homem suspeito de abusar sexualmente de uma criança de três anos na região Costa do Sol, em João Pessoa.... Portal Correio|Do R7 10/09/2024 - 06h39 (Atualizado em 10/09/2024 - 06h39 ) ‌



