‘Vou respeitar o resultado oficial’, diz Maduro após ameaçar guerra civil na Venezuela Nicolás Maduro, que disputa neste domingo (28) a reeleição na Venezuala, disse pela primeira vez que irá respeitar o resultado das... Portal Correio|Do R7 28/07/2024 - 10h13 (Atualizado em 28/07/2024 - 10h13 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-