Zagueiro Marcelo Duarte renova com o Sousa e vai para sua 12ª temporada no clube
O post Zagueiro Marcelo Duarte renova com o Sousa e vai para sua 12ª temporada no clube apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias...
O post Zagueiro Marcelo Duarte renova com o Sousa e vai para sua 12ª temporada no clube apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.
O post Zagueiro Marcelo Duarte renova com o Sousa e vai para sua 12ª temporada no clube apareceu primeiro em Portal Correio - Notícias da Paraíba e do Brasil.