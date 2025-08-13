Zona Azul Digital JP: saiba como vai funcionar o estacionamento rotativo na Capital A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), implantou, nesta terça-feira (... Portal Correio|Do R7 13/08/2025 - 16h58 (Atualizado em 13/08/2025 - 16h58 ) twitter

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), implantou, nesta terça-feira (12), o novo sistema rotativo de estacionamento informatizado, o Zona Azul Digital JP. O uso das vagas públicas tem o compromisso de contribuir com a fluidez urbana, a democratização do espaço público e a mobilidade sustentável. O sistema entrou em funcionamento já nesta terça-feira e terá um período educativo de 15 dias, no qual não haverá aplicação de penalidades, apenas orientações, para que os motoristas se adaptem à nova tecnologia e ao funcionamento da Zona Azul Digital. O superintendente de Mobilidade Urbana da Capital, Marcílio do HBE, ressaltou que o novo modelo vai muito além da cobrança de estacionamento. “Nosso objetivo é democratizar o uso das vagas, reduzir o tempo de busca por estacionamento e melhorar a circulação de veículos. Com a tecnologia embarcada, teremos mais eficiência na fiscalização e mais comodidade para os usuários”, explicou. Hoffmann Barbosa, representante do consórcio responsável pela Zona Azul Digital JP, enfatizou a modernidade e eficiência do novo sistema. “Estamos entregando à população de João Pessoa o que há de mais moderno em gestão de estacionamento rotativo no Brasil. É uma operação pensada para ser simples, prática e segura, ajudando o motorista a ganhar tempo e contribuindo para um trânsito mais organizado”, disse. Vagas disponíveis – Nesta primeira etapa, foram disponibilizadas 1.385 vagas, sendo 961 para carros, 305 para motos, 54 exclusivas para pessoas idosas, 49 para pessoas com deficiência (PCDs), 11 para operações de carga e descarga, 3 para veículos de turismo e 2 para transporte de valores. As vagas estão distribuídas nas principais ruas do Centro e da Orla. Para conferir a lista completa de ruas, acesse o Diário Oficial através do link: https://www.joaopessoa.pb.gov.br/wp-content/uploads/2025/08/2025_Diario_830_SUPLEMENTO.pdf. Como pagar – O sistema conta com 19 parquímetros eletrônicos, que aceitam moedas, cartões de débito e crédito, PIX e cartão pré-pago do próprio sistema. A operação funciona pelo modelo pay by plate (pagar pela placa e vaga), não sendo necessário deixar tíquete no painel do veículo. O motorista digita a placa e a vaga diretamente no equipamento, que possui monitor gráfico colorido e interface intuitiva. Além dos parquímetros, o usuário poderá emitir e renovar seu tíquete de forma prática pelo aplicativo RekPay, disponível gratuitamente para Android e iOS. A plataforma permite estender o tempo de uso (até o limite de 2 horas no Centro), pagar tarifas de pós-utilização, localizar vagas disponíveis e até traçar rotas por aplicativos como Waze e Google Maps. Fiscalização – A fiscalização será feita por videomonitoramento, por meio de veículos elétricos equipados com câmeras, que percorrerão as vias coletando dados em tempo real, garantindo uma operação mais ágil e precisa. Monitoramento – O perímetro do estacionamento rotativo contará com monitores, devidamente fardados, para orientar e auxiliar os usuários e acompanhar o uso das vagas. Funcionamento e tarifas – O estacionamento rotativo funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, e aos sábados, das 8h às 12h. O valor para carros é de R$ 1,50 (30 min) até R$ 6,00 (120 min) e, para motos, de R$ 0,75 (30 min) até R$ 3,00 (120 min). Após o limite de permanência ou ausência de tíquete, aplica-se a Tarifa de Pós-Utilização: R$ 30,00 (carros) e R$ 15,00 (motos). O usuário terá até 10 minutos após estacionar para emitir o tíquete. Caso ultrapasse esse prazo sem regularizar, estará sujeito à notificação e, posteriormente, às penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Tarifa dePós-Utilização – Caso o usuário estacione sem o pagamento prévio do tíquete de estacionamento, ainda terá uma segunda oportunidade, fazendo uso da Tarifa de Pós-Utilização (TPU). A TPU será impressa e deixada no para-brisas dos veículos encontrados sem pagamento, indicando que o usuário tem até 10 minutos para adquirir um tíquete e regularizar o seu estacionamento. Adquirindo um tíquete de qualquer valor, automaticamente a TPU será anulada. O que pode fazer: Renovar o tíquete de estacionamento sempre que ainda restar tempo de permanência na vaga;

Utilizar o tíquete comprado em outra vaga de estacionamento pelo tempo adquirido restante;

Mudar de vaga e emitir um novo tíquete no mesmo setor para continuar estacionado após o tempo máximo de permanência ser excedido. O que não pode fazer: Estacionar sem emitir o tíquete ou com o tíquete vencido;

Permanecer na mesma vaga após o tempo máximo de permanência;

Estacionar em vagas destinadas a outro tipo de veículo (Ex: estacionar carro em vagas de moto e vice-versa);

Estacionar em vagas reservadas para idosos e PCDs sem o uso do cartão de identificação. Canais de atendimento – Além dos parquímetros e aplicativo, o serviço pode ser acessado no Centro de Apoio aos Usuários (Av. Eurípedes Tavares, 289 – Centro), pelo WhatsApp 0800-644-1690, no site zonaazuldigitaljp.com.br e, em breve, em pontos de venda credenciados.