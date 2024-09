A repercussão da eliminação do Athletico na Copa do Brasil O Bate Pronto desta quinta (12) avalia o desempenho do Athletico em jogo que custou a eliminação na Copa do Brasil O post Eliminação...

Ric|Do R7 12/09/2024 - 12h41 (Atualizado em 12/09/2024 - 12h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌