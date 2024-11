“Acabou com a minha vida” diz mulher espancada e que teve carro incendiado pelo ex “Acabou com a minha vida” diz mulher espancada e que teve carro incendiado pelo ex Ric|Do R7 19/11/2024 - 20h09 (Atualizado em 19/11/2024 - 20h09 ) twitter

Um homem, de 24 anos, é suspeito de agredir a ex-namorada e incendiar o carro da vítima, que tem 34 anos, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A mulher foi espancada com pauladas na cabeça e teve ferimentos pelo corpo. O caso aconteceu na noite do último domingo (17) e o homem teria sido motivado pelo término do relacionamento dos dois.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric e saiba mais sobre este caso chocante.

