Acelera Summit: conheça as personalidades do empreendedorismo que serão destaque no evento em Curitiba Curitiba será a sede do evento Acelera Summit, de arquitetura e empreendedorismo, que reunirá especialistas e público no dia 22 de... Ric|Do R7 18/07/2024 - 12h10 (Atualizado em 18/07/2024 - 12h10 ) ‌



Acelera Summit: personalidades do empreendedorismo são destaques do evento no PR

Curitiba será a sede do evento Acelera Summit, de arquitetura e empreendedorismo, que reunirá especialistas e público no dia 22 de julho. Nomes referência na arquitetura e no design nacional, como André Carvalhal, Arthur Casas, Carlos Ferreirinha e o time do FGMF Arquitetura, um dos mais premiados escritórios do país, estarão presentes.

