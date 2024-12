Acidente com caminhões causa interdição do Contorno Leste, sentido Curitiba Acidente com caminhões causa interdição do Contorno Leste, sentido Curitiba Ric|Do R7 02/12/2024 - 08h28 (Atualizado em 02/12/2024 - 08h28 ) twitter

Acidente causa interdição do Contorno Leste na manhã desta segunda-feira (2) (Foto: Kainan Lucas/ RICtv)

Um acidente envolvendo dois caminhões causou a interdição total do Contorno Leste, em São José dos Pinhais, na manhã desta segunda-feira (2). A ocorrência foi registrada por volta das 4h, na altura do km 97, na pista sentido capital do estado. Para atendimento e limpeza da pista, o fluxo de veículos é desviado pela via marginal.

