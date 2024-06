Acidente no Contorno Leste interdita rodovia e causa congestionamento Um acidente envolvendo dois caminhões em uma colisão traseira bloqueou a BR-116, no km 89, no Contorno Leste, em Piraquara, na Região...

Ric|Do R7 28/06/2024 - 17h23 (Atualizado em 28/06/2024 - 17h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share