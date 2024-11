Acidente trágico na BR-376 deixa atletas em luto Tragédia na BR-376: Caminhão tomba e atinge van com atletas, 6 corpos já foram retirados Acidente na rodovia BR-376, no […] O post... Ric|Do R7 21/10/2024 - 11h28 (Atualizado em 21/10/2024 - 11h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acidente trágico na BR-376 deixa atletas em luto

Acidente na rodovia BR-376, no trecho entre o estado do Paraná e Santa Catarina, deixou a pista interditada. Um caminhão tombou e atingiu uma van com atletas de remo entre 17 e 20 anos de idade, que vinham de uma competição em São Paulo e voltavam para suas casas no Rio Grande do Sul.

Leia a matéria completa no nosso parceiro RIC.com.br

Leia mais em RIC.com.br



• Caminhoneiro afirma que ‘veículo perdeu os freios’ em acidente na BR-376

• Tragédia na BR-376: Caminhão tomba e atinge van com atletas, 6 corpos já foram retirados

• Expo Fazenda 2024 tem shows de Thiaguinho, Leonardo e mais; saiba tudo



Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.