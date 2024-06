Água congela em cidade do Sul do país com temperaturas abaixo de 0°C Com os termômetros marcando temperaturas abaixo de 0ºC, uma moradora da região Sul do Brasil registrou o momento em que se deparou...

Ric|Do R7 30/06/2024 - 18h23 (Atualizado em 30/06/2024 - 18h23 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share