Alef Manga: retorno aos gramados definido pela CBF Com futuro incerto no Coritiba, Alef Manga já tem data para poder voltar aos gramados. Suspenso há quase um ano por envolvimento...

De saída do Coritiba? CBF define data para volta de Alef Manga aos gramados

Com futuro incerto no Coritiba, Alef Manga já tem data para poder voltar aos gramados. Suspenso há quase um ano por envolvimento em apostas esportivas, o atacante estará liberado para jogar a partir do próximo dia 25, uma quinta-feira.

