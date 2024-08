Alerta em Saúde: Aumento de Casos de Dengue e Chikungunya no Paraná Foram registrados 306 novos casos de dengue e um de chikungunya no Paraná na última semana. De acordo com...

Ric|Do R7 27/08/2024 - 16h51 (Atualizado em 27/08/2024 - 16h51 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌