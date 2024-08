Alerta Vermelho: Dengue Ameaça com Quase 5 Mil Mortes no Brasil O Brasil se aproxima da marca de 5 mil mortes provocadas pela dengue em 2024, de acordo com a última atualização...

Ric|Do R7 05/08/2024 - 09h06 (Atualizado em 05/08/2024 - 09h06 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌