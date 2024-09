Almoço solidário promete transformar o Natal de crianças do Litoral O almoço beneficente para arrecadar fundos para o Natal das crianças do Litoral paranaense será realizado no próximo sábado (7), […]...

Ric|Do R7 03/09/2024 - 19h31 (Atualizado em 03/09/2024 - 19h31 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌