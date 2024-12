Athletico x Bragantino: saiba onde assistir ao vivo Tanto o Athletico quanto o Bragantino lutam pela vitória para escapar da zona de rebaixamento; saiba onde assistir ao vivo! O post... Ric|Do R7 05/12/2024 - 15h50 (Atualizado em 05/12/2024 - 15h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Athletico x Bragantino: saiba onde assistir ao vivo

Nesta quinta-feira (5), o Athletico recebe o Red Bull Bragantino na Ligga Arena, em Curitiba, pela 37ª rodada do Brasileirão Série A, às 20h. Além de canais de streaming, a partida será transmitida pelo RIC Esporte Clube no Youtube e na Jovem Pan News Curitiba, no 107.1.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro RIC e fique por dentro de todos os detalhes deste grande confronto!

Leia Mais em Ric:

Amizade e traição: veja o que está por trás do assassinato de mulher em Londrina

Mulher é esfaqueada em frente a Albergue; casal foi preso em flagrante pela guarda

Mulher morta pelo marido em Londrina deixa filho de 9 anos