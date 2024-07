Atleta do Coritiba destaca-se no jogo do Coxa e empate do Athletico no Bate Pronto O Bate Pronto Paraná desta sexta-feira (19) fala sobre o jogo do Coritiba pela 16º rodada da Série B. O Coxa recebe o Mirassol às...

Ric|Do R7 19/07/2024 - 12h43 (Atualizado em 19/07/2024 - 12h43 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌