Banho de lama da PUCPR ocorre nesta terça (12); veja programação Banho de lama da PUCPR ocorre nesta terça (12); veja programação Ric|Do R7 12/11/2024 - 11h51 (Atualizado em 12/11/2024 - 11h51 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Banho de lama PUCPR

A Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR) divulga o resultado do Vestibular nesta terça-feira (12), às 14h30, no câmpus Curitiba, no bairro Prado Velho. Para celebrar os novos aprovados, a instituição promove o tradicional banho de lama.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Ric!

Leia Mais em Ric:

Song Jae-rim, ator sul-coreano, é encontrado morto dentro de casa

A Fazenda 16: Gizelly briga com Sacha em dinâmica e viraliza na web

Ceasa terá unidades fechadas no Paraná no feriado de sexta (15); veja quais