Bombeiros do Paraná em Ação: Enviados ao Combate às Queimadas no MS Bombeiros do Paraná são enviados ao Mato Grosso do Sul para ajudar na luta contra as queimadas. Confira todos os detalhes na reportagem...

Ric|Do R7 24/07/2024 - 16h14 (Atualizado em 24/07/2024 - 16h14 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌