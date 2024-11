CBF pede exclusão de time brasileiros da Pré-Libertadores, perdendo uma vaga CBF pede exclusão de time brasileiros da Pré-Libertadores, perdendo uma vaga Ric|Do R7 12/11/2024 - 16h51 (Atualizado em 12/11/2024 - 16h51 ) twitter

CBF pede exclusão de time brasileiros da Pré-Libertadores

No documento oficial do novo calendário do futebol brasileiro para 2025, a CBF anunciou que pediu que times brasileiros fossem excluídos da Pré-Libertadores à Conmebol. Esse foi apenas um dos pedidos de alteração de torneios continentais.

