Chocante: Guerra de facções resulta em série de execuções no litoral Guerra de facções leva a série de execuções no litoral; Há inocentes entre as vítimas!Leia a matéria completa no nosso parceiro...

Ric|Do R7 11/07/2024 - 15h23 (Atualizado em 11/07/2024 - 15h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌