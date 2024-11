Chuva e temperaturas amenas: o que esperar para Curitiba amanhã Esta quinta-feira (17) segue com condição para chuva em algumas áreas do estado do Paraná. Veja previsão do tempo para Curitiba. O... Ric|Do R7 16/10/2024 - 19h28 (Atualizado em 16/10/2024 - 19h28 ) twitter

Previsão do tempo para Curitiba amanhã (17/10/2024), segundo o Climatempo

Esta quinta-feira (17) segue com condição para chuva em algumas áreas do estado do Paraná. No extremo Leste e também na faixa litorânea, a circulação de ventos marítimos continua estimulando a maior formação de nebulosidade. Com isso, a previsão do tempo para Curitiba é de mínima na casa dos 15°C e máxima de 27°C, segundo o Climatempo.

